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- ABD’de hamile kadını öldürüp bebeği çalan kadının idamı durduruldu
ABD’de hamile kadını öldürüp bebeği çalan kadının idamı durduruldu
- Haber Merkezi
- 12.01.2021 - 14:27
ABD'de 52 yaşındaki Lisa Montgomery adındaki bir kadın, 2004 yılında Bobbie Jo Stinnett adlı 23 yaşındaki hamile bir kadını boğarak öldürmüş, sonrasındaysa karnını yararak doğmamış bebeğini çalmaya çalışmıştı.
Korkunç cinayetin ardından hapse atılan Montgomery'ye duruşmasının ardından idam cezası verilmişti.
İNFAZI DURDURULDU
ABD Adalet Bakanlığı Montgomery'nin idamının 8 Aralık'ta, zehirli iğneyle infaz edileceğini açıklanmıştı.
İdam, koronavirüs salgını nedeniyle ertelenmişti.
Lisa Montgomery'nin idamı, 12 Ocak tarihinde Indiana'daki Terre Haute'de gerçekleşecekti ancak son anda infazı durdurma kararı alındı.
Mahkeme bu kararı, infaza birkaç saat kala aldı.
“BEYİN HASARLI DOĞDU”
Montgomery'nin avukatları mahkemede, müvekkillerinin beyin hasarlı doğduğunu ve akli dengesinin yerinde olmadığını söyledi.
Yargıç da Montgomery'nin akıl sağlığının infaza elverişli olup olmadığının belirlenmesi için yeni bir duruşma yapılması gerektiğine karar verdi.
CNN, savcılığın bu kararı temyiz edeceğini duyurdu.
OLAY
Lisa Montgomery, kurbanı Bobbie Jo Stinnett'le internette tanışarak bir süre online sohbet etmiş, zavallı kadını kendisinin de hamile olduğuna inandırarak buluşmaya ikna etmişti.
Evine gittiği Bobbie Jo Stinnett'i önce boğan sonra da bıçakla karnını yararak bebeğini çalan Montgomery, cinayetin ertesi günü olayda mucize şekilde hayatta kalan bebekle birlikte bir ahırda saklanırken yakalanarak, tutuklanmıştı.