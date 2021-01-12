Haberler

Dünya Haberleri

ABD’de hamile kadını öldürüp bebeği çalan kadının idamı durduruldu

ABD’de hamile kadını öldürüp bebeği çalan kadının idamı durduruldu

17 yıl önce hamile bir kadını boğarak öldüren sonrasında da karnını yararak bebeği çalan katil kadının, birkaç saat kala idamı durduruldu. Mahkeme rapor bekliyor…