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    ABD'de havada uçan martı yüzüne yapıştı

    ABD'de arkadaşıyla lunaparkta bindiği eğlence aracıyla gökyüzüne fırlatılan kızın yüzüne martı yapıştı. O anlar kameraya böyle yansıdı.
    • DHA
    • 23.07.2021 - 20:20
    • Güncelleme : 23.07.2021 - 20:24
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    ABD'de havada uçan martı yüzüne yapıştı

    ABD'nin New Jersey eyaletine meydana gelen olayda lunaparka giden iki arkadaş insan sapanı olarak bilinen oyuncağa bindi.

    Oyuncak 13 ve 14 yaşındaki çocukları metrelerce yukarı fırlattı.

    Çığlık çığlığa bağıran kızlardan birinin yüzüne gökyüzünde uçan bir martı kondu.

    BİNDİĞİ ALETTE YÜZÜNE MARTI KONDU

    Küçük kız neye uğradığını şaşırarak eliyle martıyı fırlattı.

    İşte sosyal medyada büyük ilgi gören o anlar kameraya böyle yansıdı...

    ABD'de havada uçan martı yüzüne yapıştı VİDEO

    ABD de havada uçan martı yüzüne yapıştı #1

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