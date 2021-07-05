Bağımsızlık Günü hazırlıkları sırasında havai fişekler aniden patlamaya başladı. Kutlamalarda görevli birkaç personel hafif şekilde yaralandı.

ABD’nin Bağımsızlık Günü’nün 245’inci yıl dönümde ülke genelinde havai fişek gösterileri yapıldı.

Atlantik Okyanusu kıyısında yer alan Maryland eyaletinde bulunan Ocean City’de, gösteri hazırlıkları kazayla sonuçlandı.

Hazırlıklar sırasında havai fişeklerin yanlışlıkla patlaması ile bazı çalışanlar hafif şekilde yaralandı.

KAMERAYA YANSIDI

Bir anda patlamaya başlayan havai fişekler, bölgede bulunan vatandaşlar tarafından kayda alındı.

İtfaiye tarafından yapılan açıklamada, havai fişek gösterisi için yapılan hazırlıklar sırasında kasıtsız olarak havai fişeklerin patladığı, havai fişek şirketinin çalışanlarından bazılarının hafif şekilde yaralandığı ve hastaneye götürülmeyi reddettikleri kaydedildi.

ABD’de havai fişekler kontrolsüz bir şekilde patladı VİDEO



ARAŞTIRMA BAŞLATILDI

İtfaiye Şefi Richie Bowers, havai fişeklerin araçtan indirilmeden önce itfaiye ekiplerinin havai fişeklerin çevresinde güvenli bir bölge oluşturduğunu ve diğer güvenlik protokollerini devreye soktuğunu belirtti.

Bowers, "Başkalarının yaralanmasını engelleyen işte bu bölge ve güvenlik protokolleridir.” sözlerini kaydetti.

Kazanın nedenine ilişkin araştırma başlatıldı