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    ABD'de havalimanında bagaj kavgası

    ABD'nin Michigan eyaletinde havalimanına gelen 3 yolcu ile Spirit Havayolları çalışanları arasında bagaj tartışması kavgaya dönerken, çıkan arbedede 2 kişi yaralandı.
    • DHA
    • 19.01.2021 - 23:59
    • Güncelleme : 20.01.2021 - 00:52
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    ABD'de havalimanında bagaj kavgası

    ABD’nin Michigan eyaletindeki Detroit kentinde, Atlanta kentine sefer yapmak üzere hazırlanan yolcu uçağına binmek için havalimanına gelen 3 yolcu, Spirit Havayolları şirketi çalışanlarının yolculardan kabin bagajlarının havayolunun bagaj boyutu gereksinimlerini karşıladığını doğrulamalarını istedi. Uyarıya öfkelenen yolcular ile şirket çalışanları arasnda tartışma başladı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.

    ABD de havalimanında bagaj kavgası #1

    İKİ PERSONEL YARALANDI

    Havayolunda uçak sırasını bekleyen bir yolcu tarafından kayda alınan görüntüde, yolcular havayolu şirketi çalışanlarına yumruklarla saldırdığı görüldü. Spirit Havayolları’ndan yapılan açıklamada, yolcuların çalışanlara saldırdıkları ve 2 çalışanın yaralandığı ifade edildi. Öte yandan, havalimanı polisinin yolcuları gözaltına aldığı ve yolcuların başka bir havayolu şirketiyle uçuş yapma yasağının getirildiğini açıkladı.

    ABD'de havalimanında bagaj kavgası-Video

    ABD de havalimanında bagaj kavgası #2

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