ABD'de hırsızı yakalasın diye çağırdığı polis tarafından vuruldu

Haber Merkezi

ABD'nin Nevada eyaletinde bir polis şiddeti daha gerçekleşti.

43 yaşındaki Brandon Durham, gece saatlerinde duyduğu sesler üzerine uyanınca evde hırsız olduğunu fark etti.

Durumu polise bildiren Durham, o sırada telefon konuşmasını duyarak evden kaçmaya çalışan hırsızı durdurmaya çalıştı.

HIRSIZLA BOĞUŞURKEN POLİS ÖLDÜRDÜ

Olay yerine gelen polis memuru Alexander Bookman, Durham ile hırsız arasındaki boğuşmayı yanlış değerlendirerek Durham'ı vurdu.

Alejandra Boudreaux isimli hırsızla boğuşan Durham, polis kurşunuyla başından vurularak olay yerinde hayatını kaybetti.

"HAYATIMIN GERİ KALANINI BABASIZ GEÇİRECEĞİM"

CNN'in haberine göre olayın ardından Durham'ın kızı Isabella, "Babam kesinlikle kurbandı. Artık hayatımın geri kalanını babasız geçireceğim." diye konuştu.

Durham'ın sevgilisi Rachael Gore ise "Yardım için polisi arıyorsunuz ve öldürülüyorsunuz. Bu ona yapılmamalıydı, iyi bir insandı." açıklamasında bulundu.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Aile duruma tepki gösterirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Las Vegas Polis Departmanı olayla ilgili iç soruşturma başlatırken 2021'den beri görev yaptığı belirtilen polis memuru Bookman, soruşturma sürecinde ücretli idari izne çıkarıldı.