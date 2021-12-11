ABD'de hortum faciası: En az 50 kişi öldü

ABD’nin birçok eyaletinde hortum felaketi yaşanıyor. Kentucky eyaletinde çıkan hortum nedeniyle en az 50 kişi hayatını kaybettiği öğrenilirken, bölgede olağanüstü hal ilan edildi.

ABD Ulusal Hava Durumu Servisi, Kentucky, Arkansas, Tennessee, Missouri ve Illinois dahil olmak üzere birçok eyaletteki bölgeler için cuma gecesi kasırga uyarıları yayınlamıştı.

Felaket, o eyaletlerin üzerine çöktü…

Illinois eyaletinde etkili olan şiddetli fırtınada Edwardsville bölgesinde teknoloji devi Amazon'a ait bir deponun çatı kısmen çöktü.

100 CİVARINDA İŞÇİ VARDI

Olay yerine polis ve acil servis ekipleri sevk edilirken, çökme sırasında içeride 100 civarında işçinin bulunduğu belirtildi.

Amazon'dan bir yetkili ise depodaki hasarın değerlendirildiğini belirterek, “Çalışanlarımızın güvenliği şu anda en büyük önceliğimiz. Durumu değerlendiriyoruz ve ek bilgiler paylaşacağız.” denildi.

ABD'nin Kentucky eyaletinde hortum felaketi VİDEO

HORTUM CAN ALDI

Kentucky eyaletinde çıkan hortum can aldı…

Vali Andy Beshear, 4 farklı hortum olayı meydana geldiğini ve en az 50 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

Eyalet genelinde dün gece yarısı OHAL ilan ettiklerini belirten Vali Beshear, yaşanan şiddetli hava olaylarının son derece nadir rastlanan bir durum olduğunu ifade etti.

EYALET GENELİNDE ÖLÜMLER, 70 İLE 100 KİŞİ ARASINDA OLABİLİR

Eyaletin özellikle Mayfield kentinde, bir fabrikanın yıkıldığını ve burada toplu ölümler olduğunu belirten Vali Beshear, eyalet genelinde ölümlerin 70 ile 100 arasında olabileceğini vurguladı.

Eyaletin büyük çoğunluğuna henüz elektrik verilemediği ifade edildi.

ARKANSAS'TA 2 KİŞİ HAYATINI KAYBETMİŞTİ

Arkansas eyaletine bağlı Monette kentinde çıkan hortumda ise bir bakımevinin kısmen yıkılması sonucu 2 kişi hayatını kaybederken, 5 kişi de yaralanmıştı.