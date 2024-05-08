ABD'de hortum nedeniyle depo çöktü Michigan'da yaşanan felaket sonrası lojistik deposunda çökme meydana geldi. Depoda 50 kişi mahsur kaldı.

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AA & Ensonhaber

ABD'nin Michigan eyaletinde hortum felaketi yaşandı.

Ortalığı kasıp kavuran hortum nedeniyle bir lojistik şirketinin deposu çöktü.

BBC'nin haberine göre, Michigan eyaletinin Portage bölgesinde meydana gelen hortumda çok sayıda ev hasar gördü.

Çöken depoda mahsur kaldılar

Olayda ölü ya da yaralı olmazken, bölgede binlerce hanenin elektriği kesildi.

Yetkililer, kısmen çöken depoda mahsur kalan 50 kişiye ulaşmaya çalıştıklarını ancak çalışmaların enkaz ve devrilen elektrik hatları nedeniyle sekteye uğradığını bildirdi.

Ağır yaralanma yok

Öte yandan, deponun ait olduğu lojistik firması FedEx de konuya ilişkin yaptığı yazılı açıklamada şöyle dedi:

Aklımız Portage'daki hortumdan etkilenenlerle, tesisimizdeki hasardan kaynaklanan ağır bir yaralanma olmadığı için çok minnettarız.

Hortum uyarısı yapıldı

Ulusal Hava Durumu Servisi (NWS), Michigan eyaleti için en üst seviyede hortum uyarısı yayınlamıştı.