ABD'de içinde 5 asker bulunan helikopter kayboldu California eyaletinde, içinde 5 deniz piyadesi ile havalanan askeri helikopterden haber alınamadığı açıklandı.

AA & Ensonhaber

ABD Deniz Kuvvetleri'nin yazılı açıklamasına göre, California'da bulunan arama kurtarma ekipleri, içerisinde 5 denizcinin bulunduğu kayıp helikopteri arıyorlar.

CH-53E Super Stallion tipi helikopterin, Las Vegas yakınlarındaki Creech Hava Kuvvetleri Üssü'nden kalktığı ve dün gece varması gereken Miramar Deniz Piyadeleri Hava İstasyonu'na ulaşamadığı belirtiliyor.

Helikopter, en son dağlık bölgede görüldü

İçerisinde 5 denizci piyadenin bulunduğu helikopter en son Pine Valley adlı dağlık bölgede görüldü.

Deniz Kuvvetleri, San Diego Bölgesi Şerif Departmanı ve Sivil Hava Devriyesi'nden yardım talep ederken, şerif departmanının atmosferik nehir fırtınası nedeniyle bölgeye ulaşamadığı belirtildi.

Bölgenin engebeli olması nedeniyle arazi araçlarıyla arama çalışmaları devam ediyor. Ancak California itfaiye ekipleri, kayıp helikopterin en son görüldüğü noktaya ulaştıklarını ancak bir şey bulamadıklarını bildirdi.

Yaklaşık 30 metre uzunluğundaki CH-53E helikopteri, eyalet genelinde etkili olan atmosferik nehir fırtınası sırasında hangi görevle havalandığı konusunda henüz bir açıklama yapılmadı.