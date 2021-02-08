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ABD'de ilginç güneş manzarası
Minnesota'da görüntülenen güneş, sosyal medyanın gündemine oturdu.
- Haber Merkezi
- 08.02.2021 - 15:38
- Güncelleme : 08.02.2021 - 16:20
ABD'de kameraya yansıyan güneş dikkat çekti.
"Yalancı güneş" olarak tabir edilen olay, havanın soğuk olduğu dönemlerde atmosferdeki donmuş kristallerin ışığı kırmasıyla meydana geliyor.
GÜNEŞİN İLGİNÇ GÖRÜNTÜSÜ
Minnesota'da kaydedilen görüntülerde, eşsiz manzara kameraya yansıdı.
ABD'de ilginç güneş manzarası ViDEO