ABD'de ilişkiye girdiği eskortları öldürdü ABD'nin Florida eyaletinde yaşanan cinayetler kan dondurdu. 25 yaşındaki Carlos Yadiel Baez-Nieves çağırdığı eskortlarla önce cinsel ilişkiye girdi, ardından da kadınları öldürdü.

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ABD'den dünya kamuoyuna yansıyan bir vahşet dikkat çekti.

25 yaşındaki Carlos Yadiel Baez-Nieves isimli şahıs, evine çağırdığı iki eskortla cinsel ilişkiye girdi.

Birlikte olmak için çağırdığı eskortları öldürdü

Nieves daha sonra 41 yaşındaki Fatia Flowers ve 44 yaşındaki Nichole Daniels'ı öldürdü.

İki kadını da boğarak öldüren adam cezaevine gönderilirken daha önce de benzer cinayetlere karıştığı öne sürüldü.

"Kadınlarla birlikte oldu, ardından onları boğarak öldürdü"

Florida şerif ofisi tarafından yapılan açıklamada, "Kadınlarla birlikte oldu, ardından onları boğarak öldürdü. Arabasını bir kavşağa sürdü, cansız bedenlerini kamyonundan dışarı itti ve evine döndü. Bulabildiği en savunmasız kadınları hedef aldı." denildi.

Devam eden açıklamada son olarak şu ifadeler kullanıldı: