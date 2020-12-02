ABD'de ilk koronavirüs aşıları iki gruba dağıtılacak

Salgından en çok etkilenen ülke olan ABD'de aşı dağıtımının, öncelikli olarak kimlere yapılacağı belirlendi.

ABD'de aşı çalışmalarıyla ilgili süreçlerde etkin rolü olan hükümete bağlı Bağışıklık Uygulamaları Danışma Komitesi, New York'ta yaptığı toplantıda beklenen kararını açıkladı.

Buna göre, ABD'de koronavirüs aşı dağıtımının öncelikli olarak sağlık çalışanları ile yaşlı bakımevlerinde kalan kişilere yapılmasına karar verildi.

Komitenin ilerleyen günlerde yeniden toplanarak ikinci öncelikli grupta kimlerin yer alacağına karar vereceği belirtildi.

SAĞLIKÇILAR VE YAŞLI BAKIMEVLERİNDEKİLERİN SAYISI 24 MİLYON

Söz konusu iki grubun ABD'deki yaklaşık sayısının 24 milyon civarında olduğu belirtilirken, 330 milyon nüfusa sahip ülkedeki herkese aşının ulaştırılabilmesinin bahar aylarını bulacağı kaydediliyor.

ABD Gıda ve İlaç İdaresi'nin (FDA) 10 Aralık'ta yapacağı toplantıda, Amerikan ilaç şirketi Pfizer ile Türk bilim insanları Uğur Şahin ve Özlem Türeci'nin kurucu ortağı olduğu Alman biyoteknoloji firması BioNTech'in koronavirüs aşısının acil kullanımına onay verilmesi bekleniyor.

KORONAVİRÜS BİLANÇOSU

Öte yandan Amerikan biyoteknoloji şirketi Moderna da geliştirdiği koronavirüs aşısının acil kullanımına onay alabilmek amacıyla FDA'ya başvurmuştu.

ABD halen 14 milyonun üzerinde vaka ve 276 binden fazla ölümle koronavirüs salgınından en fazla etkilenen ülke konumunda bulunuyor.