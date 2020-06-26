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    ABD'de, ırkçılık tartışması kavgaya dönüştü

    Süpermarkette bulunan bir müşteri, 'negro' (zenci) diyerek hakaret ettiği bir siyahi kadın tarafından yumruklu saldırıya uğradı.
    • DHA
    • 26.06.2020 - 16:03
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    ABD'de, ırkçılık tartışması kavgaya dönüştü #1

    ABD'de haftalardır süren ırkçılık ve polis şiddeti karşıtı protestolar devam ederken, ırkçılık vakalarında da artış yaşanmaya devam ediyor.

    Sacramento kentindeki süpermarkette bir müşteri, başka bir müşteriye 'negro' (zenci) diye hakaret ettiği gerekçisiyle yumrukların hedefi oldu.

    SORUŞTURMA BAŞLATILDI

    Siyahi kadın, olayın ardından beyaz kadının kendisine ırkçı terimler kullanarak hakaret ettiğini söyledi.

    Yumrukların konuştuğu kavgadaki o anlar ise süpermarkette bulunan başka bir müşteri tarafından görüntülendi.

    Polis kavga ile ilgili soruşturma başlattı.

    ABD'de, ırkçılık tartışması kavgaya dönüştü

    ABD'de, ırkçılık tartışması kavgaya dönüştü #2

    ABD'de, ırkçılık tartışması kavgaya dönüştü #3

    ABD'de, ırkçılık tartışması kavgaya dönüştü #4

    ABD'de, ırkçılık tartışması kavgaya dönüştü #5

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