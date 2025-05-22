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Haber Merkezi

ABD’nin başkenti Washington’da, bir müzedeki etkinliğe katılan 4 İsrail Büyükelçiliği çalışanı, silahlı saldırı düzenlendi.

Saldırıda birçok kurşun yarası alan biri kadın iki büyükelçilik çalışanı hayatını kaybetti.

Metropolitan Polis Departmanı Şefi Pamela A. Smith, olay sonrası yapılan soruşturmada saldırganın olay öncesinde müze çevresinde gezindiğini, ardından silahını çekerek ateş açtığını ve kısa sürede yakalandığını açıkladı.

ÖZGÜR FİLİSTİN SLOGANI ATTI

Saldırının ardından gözaltına alınan 30 yaşındaki Elias Rodriguez’in, güvenlik güçleri tarafından etkisiz hale getirildiği sırada “Free Palestine” (Özgür Filistin) diye bağırdığı öğrenildi.

"GAZZE İÇİN YAPTIM"

O anlar kameralara yansırken, saldırganla ilgili eni bilgiler de ortaya çıktı.

Rodriguez'in, saldırıyı düzenledikten sonra olay yerinden kaçmadığı, görgü tanığı gibi davranarak polise teslim olduğu, ardından “Ben yaptım, Gazze için yaptım. Özgür Filistin” dediği belirtildi.

Olay yeri görüntülerinde de saldırganın sakin halleri de dikkat çekti.