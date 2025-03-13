ABD'de işten çıkarılan binlerce federal çalışan geri alınacak

AA

ABD'de San Francisco bölge mahkemesi yargıcı William Alsup, işten çıkarılan federal çalışanlarla ilgili davada kararını açıkladı.

Beyaz Saray'ın, federal çalışanları işten çıkarma yetkisinin olmadığını belirten Alsup, Gazilik İşleri, Tarım, Savunma, Enerji, İçişleri ve Hazine bakanlıklarındaki departmanlardan Trump yönetimi tarafından işten çıkarılanların derhal geri alınması talimatını verdi.

"ÜLKEMİZDE BÖYLE BİR ŞEY YAPILMAMALIYDI"

Yargıç Alsup, ayrıca departmanlara deneme süresindeki çalışanların bir listesini ve kurumların işe geri dönen her bir kişi için emrini nasıl yerine getirdiğine dair bir açıklamayı yedi gün içinde bildirmelerini emretti.

Hükümetin, iş gücünde azalmayı yöneten yasa ve yönetmelikleri göz ardı etme girişiminden hayal kırıklığına uğradığını belirten Alsup, çalışanların, daha önce övgü dolu değerlendirmeler almalarına rağmen kötü performans nedeniyle işten çıkarılmalarından dehşete düştüğünü kaydetti.

Alsup, "Hükümetimizin, iyi bir çalışanı işten çıkarması ve bunun performansa dayalı olduğunu söylemesi çok üzücü, çünkü bunun bir yalan olduğunu gayet iyi biliyorlar. Ülkemizde böyle bir şey yapılmamalıydı." ifadelerine yer verdi.

TRUMP YÖNETİMİNİN TOPLU İŞTEN ÇIKARMALARI MAHKEMEDE

Eski Başkan Bill Clinton döneminde atanan Yargıç Alsup, kararı konusunda Trump yönetiminin temyize gidebileceğini belirtti.

Trump yönetiminin toplu işten çıkarmalarına karşı San Francisco'da görülen dava, ülke genelinde aynı konudaki birçok davadan sadece birini oluşturuyor.

ABD Başkanı Trump, göreve geldikten sonra milyarder iş insanı Elon Musk'ı başına getirdiği Hükümet Verimlilik Departmanı (DOGE) üzerinden, federal kurumlarda çalışan binlerce kişinin işine son vermişti.

Özellikle yeni işe başlayanları kapsayan toplu işten çıkarmalar sonucunda ülke genelinde birçok sendika ve kuruluş, Trump hükümetine dava açmıştı.