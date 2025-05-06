ABD'de istismar mağduru adamın kardeşi, oğlu çıktı

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ABD'de mide bulandıran olay....

26 yaşındaki Logan Gifford, annesi tarafından küçük yaşlardan itibaren istismar edildi.

2015 yılında polise giderek istismarı ihbar eden Gifford'un davasında, kan donduran bir gerçek ortaya çıktı.

ANNESİ İSTİSMAR ETTİ

Gifford, 16 yaşındayken annesi Doreene Gifford tarafından 10 yaşından itibaren cinsel istismara uğradığını polise bildirdi.

Mahkemede verdiği ifadede, istismarın 2008-2014 yılları arasında devam ettiğini, özellikle 2008 sonlarında yaşanan bir istismar olayının, kardeşinin 2009’daki doğum zamanına denk geldiğini belirtti.

Bu dönemde, annesinin onu babasıyla paylaştığı yatak odasına götürdüğünü ve bir pornografik video oynatırken istismarda bulunduğunu anlattı.

"KARDEŞİN, OĞLUN OLABİLİR"

Şüphenin ortaya çıkışı, Logan’ın 17 yaşında yani 2016 yılında, bir terapist ile yaptığı bir seans sırasında gerçekleşti.

Terapist, Logan’ın kardeşinin doğum zamanlamasına ve istismar dönemine dayanarak, kardeşinin Logan’ın oğlu olabileceği ihtimalini dile getirdi. Logan, bu fikri ilk duyduğunda şoke olduğunu ve “Bu beni allak bullak etti.” dediğini ifade etti.

KARDEŞİNDEKİ HASTALIKLAR ENSEST ŞÜPHESİNİ DOĞURDU

Logan, annesinin 2015’te hapse girmesinden sonra kardeşlerine bakmak zorunda kaldı.

Genç adamın kardeşinin doğum zamanlaması, zihinsel ve bedensel engelleri, ensest ilişki şüphelerini güçlendirdi.

Çünkü ensest sonucu doğan çocuklarda genetik bozukluklar ve bilişsel sorunlar daha sık görülebiliyor.

KARDEŞİNİN, OĞLU OLDUĞUNU ÖĞRENDİ

Bu şüpheyle harekete geçen Logan, 2025’in başında bir babalık davası açarak mahkemeden ileri bir DNA testi talep etti. Avukatı Timothy Treffinger, Logan ve kardeşinin babaları Theodore’un DNA’sını paylaşması nedeniyle babalığı belirlemenin zor olabileceğini, ancak kesin sonuç için laboratuvar testi gerektiğini belirtti.

Doreene Gifford, Logan’ın baba olduğu iddiasını reddetse de DNA testine razı olduğunu ifade etti.

Clark County yargıcının da talep ettiği DNA testinin sonucunda Logan, erkek kardeşinin babası olduğunu öğrendi.

Annenin yargılama süreci ise sürüyor.