ABD'de itfaiye aracı buz tutan yolda kaydı

İHA
ABD'de etkili olmaya devam eden soğuk hava dalgası kazaları artırdı.
Missouri eyaletinde yer alan St. Louis'de olay yerine giden bir itfaiye aracı, yolun buz tutması nedeniyle kaymasının ardından park halindeki bir araca çarparak durabildi.
Çevredekiler korku dolu anlar yaşadı
Kazada şans eseri ölen ya da yaralanan olmazken, itfaiye aracının kaydığı anlar çevredekiler tarafından görüntülendi. Çevredekiler, kayan itfaiye aracı nedeniyle korku dolu anlar yaşadı.
Öte yandan, ABD’de etkisini sürdüren kar fırtınası ve kutup soğukları nedeniyle geçtiğimiz haftadan bu yana 89 kişi hayatını kaybetti.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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