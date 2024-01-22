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ABD'de itfaiye aracı buz tutan yolda kaydı

ABD'de itfaiye aracı buz tutan yolda kaydı Missouri eyaletinde etkili olan soğuk hava dalgası nedeniyle olay yerine giden bir itfaiye aracı, buz tutan yolda kayarak ilerlerken, bir araca çarparak durabildi.