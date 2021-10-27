ABD'de Joe Biden'a çağrı: Türkiye'ye F-16 satmayın

Kongre'nin bazı üyeleri, Beyaz Saray'a gönderdikleri mektupta, Ankara'ya savaş jeti satılmaması çağrısında bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin F-35 savaş jeti projesine harcadığı 1.4 milyar dolarla ilgili yaptığı açıklamada, ABD'den gelen F-16 önerisi olduğunu söylemişti.

ABD'de gündem olan açıklama, bazı Cumhuriyetçi ve Demokrat isimleri harekete geçirdi.

"TÜRKİYE'YE F-16 SATIŞI DURDURULSUN" ÇAĞRISI YAPTILAR

Başkan Joe Biden'a yapılan çağrıda, Türkiye'ye F-16 satışı gerçekleştirilmemesi istendi. Kongre'nin böyle bir ihracatı engelleyeceğinden "emin olunduğu" kaydedildi.

"DERİN BİR ENDİŞE KAYNAĞI"

Türkiye karşıtı söz konusu Kongre üyelerinin, hem Biden hem de Dışişleri Bakanı Anthony Blinken'a yazdıkları mektubun ayrıntıları ortaya çıktı.

11 üye, Türkiye'nin 40 adet F-16 savaş jeti ve 80 F-16 modernizasyon kiti alacağı şeklindeki haberlerin "derin bir endişe kaynağı" olduğunu savundu.

"ULUSAL GÜVENLİĞİMİZİ TEHLİKEYE ATAMAYIZ"

Mektupta, "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eylül ayında Türkiye'nin ilave Rus S-400 hava savunma sistemi satın alacağını açıklamasının ardından, ABD yapımı uçakları bir düşman gibi davranmaya devam eden müttefike göndererek ulusal güvenliğimizi tehlikeye atamayız." iddiası ortaya atıldı.

BEYAZ SARAY'DAN AÇIKLAMA YOK

Beyaz Saray'ın, mektupla ilgili yorum taleplerine yanıt vermediği belirtildi. Bir Dışişleri Bakanlığı sözcüsü, bakanlığın Kongre ile yazışmalar hakkında yorum yapmadığını söyledi.

TÜRKİYE'NİN PROGRAMDAN ÇIKARILMASI

Türkiye, daha önce 100'den fazla F-35 sipariş etmişti. Ancak Washington yönetimi, Rusya'dan S-400'leri satın aldığı gerekçesiyle üretici ortağı olan ve kritik bileşenleri üreten Türkiye'yi programdan çıkarmıştı.

ERMENİSTAN YANLISI STK'LAR DEVREDE

Bu arada ABD'de faaliyet gösteren Ermenistan yanlısı bazı STK'lar da Türkiye'nin F-16 ve modernizasyon kiti taleplerinin engellenmesine yönelik kampanya başlatmış durumda.