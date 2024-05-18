ABD'de kalan son 4 panda da Çin'e gönderiliyor ABD’de bulunan Atlanta Hayvanat Bahçesi, ülkede kalan son 4 pandayı 2024 sonunda Çin’e geri gönderecek.

DHA

ABD ile Çin arasında 20 yıl aradan sonra yeniden başlayan panda ticareti devam ediyor..

Atlanta Hayvanat Bahçesi, ülkede kalan son dört pandayı 2024 sonunda Çin'e geri göndermeye hazırlanıyor.

Atlanta Hayvanat bahçesi yetkilileri dün yaptıkları açıklamada, Atlanta Hayvanat Bahçesi'nin panda ebeveynleri Lun Lun ve Yang Yang'ı Amerika doğumlu ikizleri Ya Lun ve Xi Lun ile birlikte Çin'e geri döndürmek için hazırlık yaptıklarını açıkladı.

2024'ün son aylarında gönderilecek

Açıklamada henüz transfer için kesin bir tarih bulunmadığını, ancak büyük ihtimalle Ekim ve Aralık ayları arasında gerçekleşeceği ifade edildi.

Panda ebeveynler 1999'dan, ikiz pandalar ise 2016'dan beri Atlanta'da

Panda ebeveynler Lun Lun ve Yang Yang 1999 yılında, ikiz pandalar ise 2016 yılından bu yana Atlanta’da bulunuyor. Atlanta'daki dört panda, Washington'daki Ulusal Hayvanat Bahçesi'nin 2023’ün Kasım ayında üç pandayı Çin'e iade etmesinden bu yana ABD’de kalan son pandalardı.

Açıklamada, Atlanta'nın gelecekte herhangi bir pandaya ev sahipliği yapıp yapamayacağı konusunda, "Çin'deki ortaklarla henüz herhangi bir görüşme yapılmadığı" ifade edildi.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)