ABD'de kan donduran olay: Annesine 'vampir' diyerek boğazına kazık sapladı ABD'de yaşayan Robert Bruce Poe isimli bir adam, vampir olduğunu iddia ettiği 79 yaşındaki annesini boğazına kazık saplayarak öldürdü.

ensonhaber.com

ABD'nin Oregon eyaletinde kan donduran bir olay meydana geldi.

Robert Bruce Poe isimli adam, geceleri kendisini ısıran bir vampir olduğuna inandığı annesinin boğazına kazık sapladı.

Polis, 56 yaşındaki Poe'nun elleri ve kıyafetleri kanla kaplı bir şekilde otoyolda buldu.

Eyalet mahkemesi kayıtlarına göre, 79 yaşındaki annesi Judy Poe'nun cesedi, "boğazından çıkan bir bahçe aletinin kırık ucuna benzeyen büyük, yuvarlak bir kazıkla" bulundu.

Annesinin vampir olduğunu düşündü: Boğazına kazık sapladı

Kadının baş bölgesinde travma kaynaklı yaralanmalar tespit edildi.

Poe'nun polise verdiği ifadesinde, annesinin "Geceleri onu dürten ve çoğu zaman çarşaflarında kanla uyanan bir vampir" olduğunu söylediği bildirildi.

Adam, meşru müdafaa amacıyla annesini öldürdüğünü iddia etti.

1986'dan bu yana uzun bir sabıka kaydı var

Poe tutuklandı ve ikinci derece cinayet ve yasa dışı silah kullanmakla mahkemeye sevk edildi.

Kefaletsiz olarak tutulan adamın, 1986'dan bu yana taciz, hırsızlık, alkollü araç kullanma, metamfetamin bulundurma ve sigortasız araç kullanmayla ilgili tutuklama ve suçlamaları içeren uzun bir sabıka kaydı bulunduğu belirtildi.