Euro
9.5547
0.4%
Dolar
7.8775
0.2%
Altın
466.15
0.87%
Borsa
1.322
-0.26%
Bitcoin
150.376
0.86%
EXEN Coin
11.48
4.64%
12ºC
İstanbul
Çoğunlukla açık 12 C

    ABD'de karantina süresi 7-10 güne düşürüldü

    ABD Hastalıkları Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı tavsiye edilen karantina süresini 14 günden 7 ila 10 güne düşürdü.
    • AA
    • 03.12.2020 - 03:14
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et
    ABD'de karantina süresi 7-10 güne düşürüldü

    ABD Hastalıkları Kontrol ve Önleme Merkezi, virüse maruz kalan ya da enfekte kişilerle temasta bulunanların uyması gereken karantina süresini güncelledi.

    "14 GÜNDEN 7-10 GÜNE DÜŞÜRÜLEBİLİR"

    Karantina süresinin 14 günden 7 ila 10 güne indirilebileceğini tavsiye eden CDC, 14 günlük karantina süresinin ise hala riski azaltmanın en iyi yolu olduğunu belirtti.

    CDC yetkilileri, seyahat etmeden 3 gün önce, seyahatten sonra ise 3 ila 5 gün arasında tekrar test yaptırılması tavsiyesinde bulundu.

    ABD de karantina süresi 7-10 güne düşürüldü #1

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir