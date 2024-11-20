ABD'de kardeşini kurtarırken boğulan cankurtaranın kafası sahile vurdu

Haber Merkezi

Florida'nın Miami kentinde bulunan Key Biscayne bölgesinde bir plajda, kıyıya insan başı vurdu.

Plajda bulunanların polise ihbar vermesiyle olay yeri inceleme altına alındı.

Konuyu araştıran Florida polisi, üzücü bir gerçeğe ulaştı.

KARDEŞİNİ KURTARIRKEN ÖLMÜŞ

Polisler, kopan kafanın, suda boğulan kız kardeşini kurtarırken suda kaybolan ve bir daha haber alınmayan 19 yaşındaki cankurtaran Victor Castaneda Jr.'a ait olduğunu tespit etti.

SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Victor'un başının neden ve nasıl koptuğu tespit edilemedi.

Soruşturma sürerken, genci arama çalışmalarına pazar günü ara verildiği ve sabah saatlerinde meydana gelen büyük dalga sonucu başın sahile vurduğu öğrenildi.