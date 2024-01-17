ABD’de kayak merkezinde kar hortumu
İHA

Kış mevsiminin yoğun kar yağışıyla geçtiği ABD'den ilginç hava olaylarına dair görüntüler gelmeye devam ediyor.

Bunlardan biri de Colorado eyaletindeki Breckenridge Kayak Merkezi'nden.

Kayak alanında kar hortumu oluştu

13 Ocak'ta kaydedilen görüntülerde, kayak merkezinin bulunduğu alanın ortasında bir kar hortumu meydana geldi.

Hortumun oluştuğu anlar görüntülendi

Kar hortumuna şahit olan ziyaretçiler, doğa olayını hayranlıkla izledi.

Bazı ziyaretçiler ise meydana gelen kar hortumunu kayıt altına aldı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)