ABD’de kayak merkezinde kar hortumu

İHA
Kış mevsiminin yoğun kar yağışıyla geçtiği ABD'den ilginç hava olaylarına dair görüntüler gelmeye devam ediyor.
Bunlardan biri de Colorado eyaletindeki Breckenridge Kayak Merkezi'nden.
Kayak alanında kar hortumu oluştu
13 Ocak'ta kaydedilen görüntülerde, kayak merkezinin bulunduğu alanın ortasında bir kar hortumu meydana geldi.
Hortumun oluştuğu anlar görüntülendi
Kar hortumuna şahit olan ziyaretçiler, doğa olayını hayranlıkla izledi.
Bazı ziyaretçiler ise meydana gelen kar hortumunu kayıt altına aldı.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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