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ABD’de kayakçıların çığ altında kalmaktan son anda kurtuldu anlar

ABD’de kayakçıların çığ altında kalmaktan son anda kurtuldu anlar

Colorado eyaletindeki Rock Dağları’nda iki kayakçı, kayak yapmak için yaptığı zemin testinde çığ felaketiyle karşı karşıya kaldı. O anlar amatör kameraya yansıdı