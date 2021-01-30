ABD'de kongre baskınına katılanlara bağış yapan Fransız intihar etti

ABD'de kongre baskınına katılanlara bağış yapan Fransız intihar etti

6 Ocak kanlı kongre baskınında isyancılara 520 bin dolarlık bitcoin bağışı yapan gizemli Fransız blog yazarı Laurent Bachelier'ın Paris'te lüks bir otel odasında intihar ettiği öğrenildi.

ABD'de eski Başkan Donald Trump destekçileri 6 Ocak'ta Kongre binasını basmış yaşanan olaylarda 5 kişi hayatını kaybetmişti.

ABD'de olduğu kadar dünya çapında da Trump'a destek verenler olmuştu.

Kongre baskınındaki isyancılara 520 bin dolarlık bitcoin bağışı yapan Fransız blog yazarı Laurent Bachelier'in (35) Fransa'nın başkenti Paris'teki bir otelin odasında aşırı doz uyuşturucu aldıktan sonra intihar ettiği bildirildi.

LÜKS ODADA AŞIRI DOZ UYUŞTURUCU ALDI

İngiliz medyasının haberine göre, ABD'deki kongre baskını sırasında isyancılara 520 bin dolarlık bitcoin bağışlayan Bachelier'in Paris'teki lüks bir otelde rezervasyon yaptırdığı ifade edildi.

Haberde, Bachelier'in resepsiyondan odasına alkol siparişi verdiği ve ardından yüksek dozda uyuşturucu alarak intihar ettiği kaydedildi. Bachelier'in 8 yıldır kronik sinir hastası olduğu ifade edildi.