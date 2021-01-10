ABD'de Kongre Binası baskınında yeni gözaltılar

ABD Adalet Bakanlığı, Kongre binasına boynuzlu başlıkla ve 2 metrelik mızrakla giren Jake Angeli'nin gözaltına alındığını açıkladı.

ABD Adalet Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Kongre baskınına karışan isimlerin tespitine devam edildiği belirtildi.

BOYNUZLU VE MIZRAKLI EYLEMCİ DE YAKALANDI

6 Ocak Çarşamba günü yaşanan Kongre baskınında üstsüz şekilde, eskiden Kızılderili liderlerinin giydiği, boynuzlu ve kürklü şapka ile kameralara yansıyan ve kamuoyunda "baskının sembolleri" arasında gösterilen Jake Angeli adlı kişinin de yeni tutuklanan isimler arasında olduğu kaydedildi.

Angeli, elinde taşıdığı yaklaşık 2 metrelik mızrak ve vücudundaki boyalarla objektiflere takılmıştı.

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