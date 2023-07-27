ABD'de konuşan senatör 20 saniye dondu Cumhuriyetçilerin lideri 81 yaşındaki senatör Kongre'de düzenlenen bir basın toplantısında konuşurken yaklaşık 20 saniye boyunca donakalması üzerine çevresindekiler ne yapacağını şaşırdı.

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ensonhaber.com

Siyasi isimlerin konuşmaları sırasında yaşanan ilginç anlar kameralara yansıyor.

Bu kez de ABD Senatosu'ndaki Cumhuriyetçilerin lideri etrafındakileri şaşırttı.

81 yaşındaki senatör Mitch McConnell senatoda yıllık savunma yetkilendirme yasa tasarısı üzerindeki çalışmalarını tamamlama yolunda olduklarından ve tasarıya iki partinin de verdiği destekten bahsetti.

20 saniye dondu

Bu sırada cümlesini tamamlayamayan McConnell, yaklaşık 20 saniye boyunca hiçbir şey söylemeden kendisinde değilmişçesine boşluğa baktı.

Yanındaki milletvekilleri de bir süre ne yapacaklarını şaşırarak etrafa belli etmemeye çalıştı.

"Yoksa ofisine geri mi dönelim"

Senatör John Barrasso, McConnell'ı kolundan tutarak, "Hey Mitch, söylemek istediğin başka bir şey var mı? Yoksa ofisine geri mi dönelim?" diye sordu.

Bir şey demeden kenara çekilen McConnell, daha sonra tekrardan gazetecilerin karşısına çıktı ve sorun olmadığını ifade etti.

Geçen sene otelde düşmüştü

McConnell, sene başında kaldığı otelde düşmüş, tedavisi nedeniyle bir süre Senatoda bulunamamıştı.