ABD'de korna bilançosu ağırlaşıyor: 2 bin 635 ölü

ABD'de koronavirüs salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 2 bin 635 artarak 277 bin 21'e yükseldi.

ABD'de koronavirüs salgınında bilanço her geçen gün daha da kötüye gidiyor.

Ülkede virüs bulaşan kişi sayısı son 24 saatte 189 bin 909 artışla 14 milyon 113 bin 667'ye ulaştı.

BİR GÜNDE 2 BİN 635 ÖLÜ

Korona nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı ise son 24 saatte 2 bin 635 artarak 277 bin 21'e çıktı.

İyileşenlerin sayısı 8 milyon 338 bini geçerken toplam test sayısı 196 milyon 233 bini aştı.

EYALETLERDE VAKA SAYILARI MİLYONLARI AŞTI

Ülkede Teksas eyaleti 1 milyon 280 binden fazla vaka ile ilk sırada yer alıyor. Bu eyaleti 1 milyon 251 bini aşkın vakayla California ve 1 milyon 8 bini geçen vakayla da Florida izliyor.

New York ise virüse bağlı can kaybında 34 bin 655 ile ilk sırada yer alırken 694 binden fazla vaka ile de 4'üncü sırada bulunuyor.

Koronavirüs vaka ve ölüm sayısında dünyada ilk sırada bulunan ABD'yi, 9 milyon 518 binden fazla vakayla Hindistan ve 6 milyon 388 bini aşan vakayla Brezilya takip ediyor.