ABD'de koroan bir günde 3 bin 374 can aldı

ABD'de koroan bir günde 3 bin 374 can aldı

ABD'de koronavirüs salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı, son 24 saatte 3 bin 374 artarak 296 bin 885'e yükseldi.

ABD'de koronavirüs salgını nedeniyle can kayıpları hızla artıyor.

Ülkede virüs tespit edilen kişi sayısı, son 24 saatte 238 bin 332 artışla 15 milyon 833 bin 752'ye ulaştı.

BİR GÜNDE 3 BİN 374 CAN KAYBI

Virüs nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı ise 3 bin 374 artarak 296 bin 885'e çıktı.

İyileşenlerin sayısı, 9 milyon 233 bini geçerken, toplam test sayısı 213 milyon 172 bini aştı.

Ülkede, Kaliforniya eyaleti 1 milyon 454 binden fazla vaka ile ilk sırada yer alıyor. Bunu 1 milyon 396 bini aşkın vakayla Teksas ve 1 milyon 83 binden fazla vakayla da Florida izliyor.

New York ise, Kovid-19'a bağlı can kaybında 35 bin 235 ile ilk sırada yer alırken, 772 binden fazla vaka ile Illinois eyaletinden sonra 5. sırada bulunuyor.

Korona vaka ve ölüm sayısında dünyada ilk sırada bulunan ABD'yi, 9 milyon 775 binden fazla vakayla Hindistan ve 6 milyon 730 bini aşan vakayla Brezilya takip ediyor.