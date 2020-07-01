ABD'de korona bilançosu 130 bini geçti

Ülkede salgın nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı son 24 saatte 1315 artarak, 130 bin 134'e yükseldi.

Koronavirüs salgınının merkezi ve en çok can kaybının yaşandığı ABD'de, ölümler devam ediyor.

Güncel verilere göre salgın sebebiyle son 24 saatte 1315 kişi daha hayatını kaybetti. Böylelikle toplam can kaybı 130 bin 134 oldu.

BİR GÜNDE 47 BİN 499 VAKA

Ülkedeki vaka sayısı da son 24 saatte 47 bin 499 artarak, 2 milyon 730 bin 803'e ulaştı.

Dünyada en fazla vaka görülen ülkeler sıralamasında ABD'yi 1 milyon 409 bin 693 vakayla Brezilya, 654 bin 405 vakayla Rusya ve 591 bin vakayla Hindistan takip ediyor.

NEW YORK'TA 32 BİN 129 CAN KAYBI

Salgından en fazla etkilenen eyalet olan New York'ta ise şu ana kadar 417 bin 386 kişiye virüs bulaştı, 32 bin 129 kişi hayatını kaybetti. New York'u yaklaşık 232 binden fazla vakayla Kaliforniya ve 177 bine yakın vakayla da New Jersey takip ediyor.

Ülkede koronavirüs testi yapılan kişi sayısı 34 milyon 200 bini, iyileşenlerin sayısı da 1 milyon 143 bini geçti.