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    ABD'de korona bilançosu 132 bin 331'e yükseldi

    Ülkede salgın nedeniyle 219 kişi daha yaşamını yitirdi.
    • AA
    • 05.07.2020 - 17:06
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    ABD'de korona bilançosu 132 bin 331'e yükseldi #1

    ABD, koronavirüs salgınının merkezi olmaya devam ediyor.

    Dünyadaki koronavirüs verilerinin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, ülkede virüs bulaşan kişi sayısı, son 24 saatte 45 bin 510 artarak, 2 milyon 936 bin 890'a ulaştı.

    219 KİŞİ DAHA ÖLDÜ

    Virüs nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı ise son 24 saatte 219 artarak, 132 bin 331'ye çıktı.

    Dünyada en fazla vaka görülen ülkeler sıralamasında ABD'yi 1 milyon 578 bin 376 vakayla Brezilya, 681 bin 251 vakayla Rusya ve 675 bin 453 vakayla Hindistan izliyor.

    ABD'de korona bilançosu 132 bin 331'e yükseldi #2

    NEW YORK, SALGINDAN EN ÇOK ETKİLENEN EYALET

    Günlük vaka ve ölü sayısındaki düşüşe rağmen New York, ABD'de "salgından en fazla etkilenen eyalet" konumunu sürdürüyor.

    New York'ta şimdiye kadar 421 bin 637 kişiye virüs bulaştı, 32 bin 215 kişi hayatını kaybetti. New York'u 256 bine yaklaşan vakayla California ve 195 bini geçen vakayla Texsas takip ediyor.

    ABD'de koronavirüs testi yapılan kişi sayısı 36 milyon 965 bini, iyileşenlerin sayısı da 1 milyon 260 bini geçti.

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