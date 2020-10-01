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    ABD'de korona hastası hamile kadın, entübe halde doğum yaptı

    ABD’de 28 haftalık hamileyken koronavirüse yakalanan Jacklyn Rodriguez, bebeğini hastanede, entübeyken hemşirelerin yardımıyla 10 hafta erken dünyaya getirdi.
    • DHA
    • 01.10.2020 - 15:49
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    ABD'de korona hastası hamile kadın, entübe halde doğum yaptı

    ABD'de yaşayan Jacklyn Rodriguez, 28 haftalık hamileyken koronavirüsle enfekte oldu.

    Semptomları giderek kötüleşen Rodriguez'in, ülkenin Massachusetts eyaletinde yer alan Boston şehri Tufts Hastanesi’ne kaldırıldığı belirtildi.

    Hamile kadının, acil olarak cerrahi yoğun bakım ünitesine transfer edilerek entübe edildiği ifade edildi.

    ABD'de korona hastası entübe sırasında doğum yaptı VİDEO

    BEBEĞİNİ ENTÜBE HALDE DOĞURDU

    Doktorlar, hamile kadının yoğun bakım ünitesinde ölüm riski taşıdığı gerekçesiyle erken doğum yapma kararı aldı.

    Jacklyn, uyutulmuş haldeyken hemşirelerin yardımıyla 10 hafta erken erkek çocuğunu dünyaya getirdi. Bebeğin 1 kilo 730 gram ağırlığında dünya geldiği ifade edildi.

    "OĞLUMUN DOĞDUĞUNDAN HABERİM YOKTU"

    Jacklyn konuyla ilgili olarak “Beni uyandırdıklarında bebeğimin doğduğunu söylediler. Karnıma dokunduğumu ve ‘Ne dediklerini anlıyor muyum?’ diye düşündüğümü hatırlıyorum. Uyutulmuştum. Oğlumun doğduğuna dair bir bilgim yoktu. Biraz üzüldüm ama bu sorun değil. Ben de oğlum da hayattayız.” ifadelerini kullandı.

    ABD de korona hastası hamile kadın, entübe halde doğum yaptı #1

    BEBEK 83 GÜN GÖZETİM ALTINDA KALDI

    Koronavirüs pozitif olduğu için Jacklyn’in doğumdan sonra da Julian ismi verilen oğlu ile bir araya gelemediği ve birkaç haftayı iyileşmekle geçirdiği belirtildi.  Daha sonra koronavirüs testi negatif çıkan Jacklyn’in, hastaneden oğlu Julian yanında olmadan taburcu olduğu ve oğlunun 83 gün hastanede gözetim altında kaldıktan sonra ailesine kavuştuğu ifade edildi.

    ABD de korona hastası hamile kadın, entübe halde doğum yaptı #2

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