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ABD'de koronavirüs aşılarına sabotaj yapıldı

ABD'de koronavirüs aşılarına sabotaj yapıldı

ABD'de bir eczacı, koronavirüs aşılarını soğutulmuş depodan ‘kasıtlı olarak’ çıkararak bozulmalarına neden oldu.