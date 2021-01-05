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    ABD'de koronavirüs aşılarına sabotaj yapıldı

    ABD'de bir eczacı, koronavirüs aşılarını soğutulmuş depodan ‘kasıtlı olarak’ çıkararak bozulmalarına neden oldu.
    • DHA
    • 05.01.2021 - 10:00
    • Güncelleme : 05.01.2021 - 10:32
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    ABD'de koronavirüs aşılarına sabotaj yapıldı

    ABD’nin Wisconsin eyaletinde, 500 dozdan fazla korona aşısını buzdolabından kasıtlı olarak kaldırarak sabote ettiği şüphesiyle tutuklanan Stephen Brandenburg'un ilk ifadesi ortaya çıktı.

    "GÜVENLİ DEĞİL"

    Advocate Aurora Hastanesi'nde eczacılık yapan Stephen Brandenburg, Ozaukee İlçe Bölge Savcısı Adam Gerol’a "Aşının güvenli olmadığına inandığım için şişeleri bozdum." diyerek suçunu itiraf etti.

    ABD

    Hastane yetkilileri, 26 Aralık'ta yanlış yerleştirilmiş şişeler belirlendikten sonra ilk başta bunun kasıtsız bir hata olduğunu düşündüklerini söylemiş, ancak konuyla ilgili daha fazla inceleme yapılmasının ardından sabotaj ortaya çıkarılmıştı.

    Stephen Brandenburg

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