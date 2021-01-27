Sınırlı sayıda aşının bulunduğu Los Angeles'ta yaşayan halk, aşı olabilmek için sağlık merkezleri önünde saatlerce beklemek zorunda kalıyor.

Türkiye'deki aşı uygulamaları hızlı ve sistemli bir şekilde ilerlerken, diğer ülkelerde yaşanan aşı sıkıntıları ise sık sık gündeme geliyor.

ABD'nin Los Angeles kentinde binlerce kişi, aşı olabilmek için geceden sıraya girmeye başlıyor.

SAATLERCE KUYRUKTA BEKLİYORLAR

Aşı merkezleri önünde uzun kuyruklar oluşurken, bazıları ise sırasını yanlarında getirdikleri sandalyelerinde bekliyor.

Sınırlı sayıda tedarik edilen aşılar için randevu almanın oldukça zor olduğu kentte bazı hastalar ise randevularını ihmal ediyor. Geceden sıraya girenlerin amacı ise randevusunu kaçıranların aşılarına ulaşmak oluyor.

ABD'de koronavirüs aşısı için geceden sıraya giriyorlar