Dolar
7.9671
0.3691%
Euro
9.4492
0.6143%
Altın
1901.9
-0.1155%
Borsa
1190.63
-0.6417%
G. Altın
487.203
0.2495%
Bitcoin
102982.54
-0.5434%
EXEN Coin
10.59
-1.98%
23ºC
İstanbul
Güneşli 23 C

    ABD'de koronavirüs ölümleri nedeniyle Ivanka Trump ve Jared Kushner hedefte

    Times Meydanı'nda asılan fotoğraflarda, Ivanka Trump ve eşi Jared Kushner'e, ülkedeki koronavirüs ölümleri nedeniyle tepki gösterildi.
    • Haber Merkezi
    • 24.10.2020 - 17:28
    • Güncelleme : 24.10.2020 - 17:35
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et
    ABD'de koronavirüs ölümleri nedeniyle Ivanka Trump ve Jared Kushner hedefte

    ABD, koronavirüs kaynaklı 9 milyona yaklaşan vaka sayısıyla salgının merkezi haline geldi.

    Başkan Donald Trump karşıtı önde gelen Cumhuriyetçilerin oluşturduğu "Lincoln Project" adlı siyasi eylem komitesi, Times Meydanı'ndaki panolara Trump'ın kızı Ivanka Trump ile kıdemli danışmanı Jared Kushner'in fotoğraflarının yer aldığı reklamlar yerleştirdi.

    TIMES MEYDANI'NDA IVANKA VE KUSHNER KARŞITI REKLAMLAR

    Ivanka Trump'ın eliyle ABD ve New York'ta koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısını işaret ettiği görülürken, Jared Kushner'in fotoğrafının bulunduğu bölüme "New Yorklular acı çekecek ve bu onların sorunu" diye yazıldı.

    Vanity Fair dergisi, Kushner'in New York'ta salgınla mücadele eden sağlık çalışanlarına kişisel koruyucu ekipman sağlanmasına ilişkin bir soruya söz konusu yanıtı verdiğini bildirmişti.

    ABD de koronavirüs ölümleri nedeniyle Ivanka Trump ve Jared Kushner hedefte #1

    "REKLAMLAR KALDIRILMAZSA..."

    Lincoln Project, Twitter'dan Trump ailesinin avukatı Marc Kasowitz'den gelen mektubu paylaştı.

    Reklamlar için "yanlış, kötü niyetli ve karalayıcı" ifadeleri kullanılırken, "Bu reklam panoları hemen kaldırılmazsa, size çok büyük tazminat ve cezai zararlar için dava açacağız." denildi.

    ABD de koronavirüs ölümleri nedeniyle Ivanka Trump ve Jared Kushner hedefte #2

    ABD de koronavirüs ölümleri nedeniyle Ivanka Trump ve Jared Kushner hedefte #3

    Trump, Evanjelik kilisesine bağış yaptı ViDEO

    Görüş Bildir