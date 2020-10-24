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- ABD'de koronavirüs ölümleri nedeniyle Ivanka Trump ve Jared Kushner hedefte
ABD'de koronavirüs ölümleri nedeniyle Ivanka Trump ve Jared Kushner hedefte
- Haber Merkezi
- 24.10.2020 - 17:28
- Güncelleme : 24.10.2020 - 17:35
ABD, koronavirüs kaynaklı 9 milyona yaklaşan vaka sayısıyla salgının merkezi haline geldi.
Başkan Donald Trump karşıtı önde gelen Cumhuriyetçilerin oluşturduğu "Lincoln Project" adlı siyasi eylem komitesi, Times Meydanı'ndaki panolara Trump'ın kızı Ivanka Trump ile kıdemli danışmanı Jared Kushner'in fotoğraflarının yer aldığı reklamlar yerleştirdi.
TIMES MEYDANI'NDA IVANKA VE KUSHNER KARŞITI REKLAMLAR
Ivanka Trump'ın eliyle ABD ve New York'ta koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısını işaret ettiği görülürken, Jared Kushner'in fotoğrafının bulunduğu bölüme "New Yorklular acı çekecek ve bu onların sorunu" diye yazıldı.
Vanity Fair dergisi, Kushner'in New York'ta salgınla mücadele eden sağlık çalışanlarına kişisel koruyucu ekipman sağlanmasına ilişkin bir soruya söz konusu yanıtı verdiğini bildirmişti.
"REKLAMLAR KALDIRILMAZSA..."
Lincoln Project, Twitter'dan Trump ailesinin avukatı Marc Kasowitz'den gelen mektubu paylaştı.
Reklamlar için "yanlış, kötü niyetli ve karalayıcı" ifadeleri kullanılırken, "Bu reklam panoları hemen kaldırılmazsa, size çok büyük tazminat ve cezai zararlar için dava açacağız." denildi.