ABD'de koronavirüs ölümleri nedeniyle Ivanka Trump ve Jared Kushner hedefte

Times Meydanı'nda asılan fotoğraflarda, Ivanka Trump ve eşi Jared Kushner'e, ülkedeki koronavirüs ölümleri nedeniyle tepki gösterildi.

ABD, koronavirüs kaynaklı 9 milyona yaklaşan vaka sayısıyla salgının merkezi haline geldi.

Başkan Donald Trump karşıtı önde gelen Cumhuriyetçilerin oluşturduğu "Lincoln Project" adlı siyasi eylem komitesi, Times Meydanı'ndaki panolara Trump'ın kızı Ivanka Trump ile kıdemli danışmanı Jared Kushner'in fotoğraflarının yer aldığı reklamlar yerleştirdi.

TIMES MEYDANI'NDA IVANKA VE KUSHNER KARŞITI REKLAMLAR

Ivanka Trump'ın eliyle ABD ve New York'ta koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısını işaret ettiği görülürken, Jared Kushner'in fotoğrafının bulunduğu bölüme "New Yorklular acı çekecek ve bu onların sorunu" diye yazıldı.

Vanity Fair dergisi, Kushner'in New York'ta salgınla mücadele eden sağlık çalışanlarına kişisel koruyucu ekipman sağlanmasına ilişkin bir soruya söz konusu yanıtı verdiğini bildirmişti.

"REKLAMLAR KALDIRILMAZSA..."

Lincoln Project, Twitter'dan Trump ailesinin avukatı Marc Kasowitz'den gelen mektubu paylaştı.

Reklamlar için "yanlış, kötü niyetli ve karalayıcı" ifadeleri kullanılırken, "Bu reklam panoları hemen kaldırılmazsa, size çok büyük tazminat ve cezai zararlar için dava açacağız." denildi.

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