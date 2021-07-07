ABD'de koronavirüs salgını döneminde alkol tüketimi arttı

Amerikan halkını mercek altına alan araştırma, alkol satışlarındaki artışı gözler önüne serdi.

ABD'de koronavirüs salgınından kaynaklanan strese bağlı olarak alkol tüketiminin arttığı ortaya çıktı.

Yapılan bir araştırmaya göre, Amerikalılar, geçen yıl pandeminin başlamasıyla daha fazla alkol tüketmeye başladı.

YÜZDE 54'LÜK ARTIŞ

Veriler, 21 Mart 2020'de sona eren haftada ülke genelindeki alkol satışlarında yıllık bazda yüzde 54 artış olduğunu söylüyor.

Axios'un haberinde "Salgın sürdükçe, Amerikalılar daha çok alkol tüketti" denildi. Söz konusu alışkanlığın kalıcı olma riskine dikkat çekildi.

ALKOL TÜKETİMİNDE ÇARPICI ARTIŞ

2020'nin sonlarında yapılan bir araştırma, Amerikalıların yüzde 75'inin pandemi sırasında alkol alımını ayda en az bir gün daha içerecek şekilde artırdığını buldu.

Özellikle ülkedeki kadınların alkol kulanımının 2019'a göre yüzde 39 arttığı kaydedildi.

Amerikan Psikoloji Birliği, yaklaşık dört Amerikalıdan birinin, pandemi ile ilgili stresle mücadele etmek için daha çok alkol tükettiğini bildirdi.