ABD'de koronavirüs nedeniyle federal yardım alan kiliselerin gelirleri arttı

Amerika'da zorda olan küçük işletmeler için açılan fondan, kiliselerin yararlanarak 112 şubede 1.5 milyar dolar yardım alması eleştiri konusu oldu.

ABD Küçük İşetme İdaresi, destek/kredi alamayan veya düşük miktarda alan işletmelerin kullanımı için Maaş koruma Programı adında, federal yardım sağlamayı amaçlayan bir program oluşturmuştu.

Amerika'da Roma Katolik Başpiskoposluğuna bağlı kiliselerin "kasalarında milyarlarca dolar bulunmasına rağmen" koronavirüs salgınında federal yardım aldıkları bildirildi. Federal yardımdan faydalanmaları sonucu gelirlerindeki artış mali raporlara yansıdı.

ZORDA OLAN İŞLETMELER İÇİN AÇILAN FONUNDAN YARARLANDILAR

AP'nin derlediği raporda, "Roma Katolik kiliselerinin bağlı olduğu başpiskoposluk 10 milyar dolar değerinde nakit, kısa vadeli yatırım ve fona sahip olduğu halde , koronavirüs nedeniyle zorda olan işletmeler için verilen Maaş Koruma Planı isimli federal yardımdan yararlandı." ifadeleri yer aldı.

Ülke çapında 112 şubeye sahip kilise birliğinin salgını bahane göstererek neredeyse tüm faaliyetlerini durdurmasına rağmen Maaş Koruma Planı fonundan 1,5 milyar dolar yardım alması eleştirildi.

Diğer Katolik kiliselerinin aldığı yardımlar da dahil edildiğinde ABD'de sadece Katolik inancına mensup 200'e yakın dini kuruluşa verilen federal yardımın 3 milyar dolara ulaştığı bilgisi paylaşıldı.

AYİNLER DURDURULDU ANCAK ALINAN YARDIMLAR ARTTI

North Carolina eyaleti Roma Katolik Başpiskoposluğuna bağlı Charlotte Piskoposluğunun da pazar ayinlerini iptal etmesi ve bünyesindeki okulları kapatmasına rağmen 8 milyon dolardan fazla işletme yardımı aldığı belirlendi.

2020 bahar döneminde 100 milyon dolar nakdi ve kısa vadeli yatırımı olduğu tespit edilen Piskoposluğun, koronavirüs salgını nedeniyle faaliyet masraflarının da azalması sonucu yaz dönemi mali raporlarındaki varlığının 110 milyon dolara yükseldiği kaydedildi.

Kilisenin Kentucky, Massachusetts ve Florida eyaletleri başta olmak üzere birçok şubesinin mali raporlarında da benzer durumun yaşandığı bildirildi.