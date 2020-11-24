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ABD'de koronavirüse rağmen yapılan swinger partisini polis bastı

ABD'de koronavirüse rağmen yapılan swinger partisini polis bastı

New York'ta yetkililer, koronavirüs yasaklarını ihlâl eden bir swinger kulübüne polis baskın yaptı. 80 kişinin içeride bulunduğu kulüp kapatıldı.