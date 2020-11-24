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    ABD'de koronavirüse rağmen yapılan swinger partisini polis bastı

    New York'ta yetkililer, koronavirüs yasaklarını ihlâl eden bir swinger kulübüne polis baskın yaptı. 80 kişinin içeride bulunduğu kulüp kapatıldı.
    • Haber Merkezi
    • 24.11.2020 - 14:50
    • Güncelleme : 24.11.2020 - 14:54
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    ABD'de koronavirüse rağmen yapılan swinger partisini polis bastı

    ABD'de New York’un Queens bölgesindeki swinger kulübünde düzenlenen seks partisine baskın yapıldı.

    The Guardian'da yer alan habere göre, "Swinger yaşam tarzını benimseyenler için" tanıtımıyla hizmet veren Caligula New York isimli kulüp, koronavirüs kısıtlamalarına rağmen açık kaldı.

    80 KİŞİNİN İÇİNDE BULUNDUĞU SWİNGER PARTİSİ BASILDI

    Polis, kulübe baskın yaparak koronavirüs yasaklarını ihlal ve ruhsatsız içki servisi nedeniyle ceza kesti.

    Polisler mekânı bastığında içeride 80 kişi olduğunu tespit etti.

    ABD de koronavirüse rağmen yapılan swinger partisini polis bastı #1

    NEW YORK'TA KORONAVİRÜSTE SON DURUM

    New York'ta şu anda Koronavirüs kısıtlamaları çerçevesinde 25'ten fazla insanın bir araya gelmesi yasak.

    New York, salgının başında ABD'nin en fazla etkilenen şehirlerinden biriydi. Yaz aylarında hafifleyen vaka artışı son haftalarda yeniden ivme kazandı.

    ABD de koronavirüse rağmen yapılan swinger partisini polis bastı #2

    ABD de koronavirüse rağmen yapılan swinger partisini polis bastı #3

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