ABD'de koronavirüsten 215 bin 909 ölüm yaşandı

Ülkede son 24 saatte 813 kişi daha salgın nedeniyle hayatını kaybetti.

ABD, koronavirüsün salgınının merkezi ve en fazla can kaybının görüldüğü ülke olmayı sürdürüyor.

Koronavirüs verilerinin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, ülkede virüs bulaşan kişi sayısı son 24 saatte 44 bin 973 artışla 7 milyon 726 bin 175'e çıktı.

813 KİŞİ DAHA ÖLDÜ

Virüs nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 813 artarak 215 bin 909'a yükseldi.

Ülkede iyileşenlerin sayısı 4 milyon 936 bini, yapılan test sayısı da 113 milyon 340 bini geçti.

VAKADA KALİFORNİYA BİRİNCİ

Eyaletlere bakıldığında 838 bin 705 vakayla Kaliforniya listenin başında bulunuyor. Bunu 814 bin 323 vakayla Teksas ve 720 bin 125 vakayla Florida takip ediyor.

EN ÇOK ÖLÜM NEW YORK'TA

Ölü sayısında ise New York eyaleti, 33 bin 330 can kaybıyla ilk sıradaki yerini koruyor.

ABD'yi, en fazla vaka görülen ülkeler sıralamasında 6 milyon 764 bini geçen vakayla Hindistan ve 4 milyon 970 binin üzerinde vakayla Brezilya izliyor.