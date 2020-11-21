ABD'de koronavirüsten ölenler için beyaz bayraklar dikildi

Washington'da dikilen beyaz bayrakların her biri, salgın nedeniyle yaşamını yitiren Amerikalıları temsil ediyor.

Koronavirüs salgınının merkez üssüne dönüşen ABD'de vaka sayısı 12 milyon 274 bin 726'ya yükselirken, 260 bin 283 kişi hayatını kaybetti.

Başkent Washington'da 145 bin 951 vaka ve 2 bin 636 ölüm yaşandı.

Washington'ın güneydoğusunda yer alan RFK Stadı yakınındaki DC Armory'nin tören alanına koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenler anısına 200 binden fazla beyaz bayrak yerleştirildi.

HER BAYRAK, BİR KURBANI TEMSİL EDİYOR

Her bayrağın, salgın nedeniyle yaşamını yitiren bir Amerikalıyı temsil ettiği kaydedildi. Beyaz bayrak çalışmasını meydana getiren sanatçı Suzanne Brennan Firstenberg, "Bu tam anlamıyla bir hatırlatıcı." dedi.

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"AMERİKA'DA BU NASIL OLABİLİR"

Firstenberg, geçen mart ayında olayı kavramsallaştırmaya başladığını belirterek, "Her hayatın ne kadar değerli olduğunu biliyorum, çünkü vedalaşırken hayatlarının çok zor dönemlerinde insanlarla birlikte olma fırsatına sahip oldum." dedi.

Söz konusu çalışma için ağustos ayında yer bakmaya başladığını dile getiren Firstenberg, DC Armory'nin tören alanı için izin aldığını aktardı.

Alana yerleştirilen panoda "Amerika'da bu nasıl olabilir?" ifadesi yer alıyor.

"HER BİR YAŞAM ÖNEMLİ"

Çalışmanın katılımcı bir proje olması amaçlanırken, halk ölü sayısı arttıkça her gün bayrak dikmeye davet ediliyor.

Tüm katılımcılar için maske kullanma ve sosyal mesafeyi koruma zorunluluğu bulunuyor.

"Topluluğun benimle birlikte bayrak dikmesini istiyorum." diyen Firstenberg, beklentisinin her bir yaşamın öneminin farkına varılması olduğunu sözlerine ekledi.