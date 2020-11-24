ABD'de koronavirüsten ölenlerin cesetleri kamyonlara yerleştirildi

Morglarda doluluğun yaşandığı Teksas'ta, yetkililer çareyi dondurucu kamyonlarda buldu.

Koronavirüs salgınının merkez üssüne dönüşen ABD'de kötü tabloyu gözler önüne seren anlar kaydedildi.

Teksas'ın El Paso kentindeki Tıbbi Muayene Ofisi çalışanları, salgın nedeniyle hayatını kaybedenlerin cansız bedenlerinin bulunduğu torbaları taşıdı.

MORGLARDA YER KALMADI

Koronavirüsten ölenler, görevliler tarafından morglarda yer kalmayınca dondurucu kamyonlara yerleştirildi.

SAATİ 27 DOLARA MORGDA İŞ TEKLİFİ

ABD basınında yer alan haberlerde, Tıbbi Muayene Ofisi, geçici morg görevlisi pozisyonu için iş ilanı açtı. İşin saat başı ücretinin 27 dolar olduğu kaydedildi. Ancak, yoğun başvurudan dolayı ilanın kapatıldığı belirtildi.

"DUYGUSAL AÇIDAN YORUCU OLABİLİR"

İş ilanıyla ilgili "Morg görevlilerine maksimum kişisel koruyucu ekipman sağlanacak ve başlamadan önce koronavirüs testi yapılacaktır." denildi.

Söz konusu görevin sadece fiziksel olarak değil, aynı zamanda duygusal açıdan da yorucu olabileceği hatırlatıldı.

KORONAVİRÜS BİLANÇOSU

ABD'de koronavirüs kaynaklı 12 milyon 777 bin 371 vaka ve 263 bin 687 ölüm yaşandı.

21 bin 223 ölümün kaydedildiği Teksas, 1 milyon 191 bin 608 vaka sayısı ile ülkedeki eyaletlerin başında geliyor. El Paso'da yaşamını yitirenlerin sayısının bine yaklaştığı bildirildi.

En fazla ölüm ise 34 bin 276 ile New York'ta kayda geçti.