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    ABD'de koronavirüsün çocuklar üzerinde obeziteyi arttırdığı öğrenildi

    Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi'nden bir yetkilinin, ABD'de yapmış olduğu araştırma sonucu, çocukluk çağındakilerde obezitenin, kovid-19 salgını ile birlikte daha sık görüldüğü öğrenildi.
    • AA
    • 17.09.2021 - 03:27
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    ABD'de koronavirüsün çocuklar üzerinde obeziteyi arttırdığı öğrenildi

    ABD'de, koronavirüsün getirdiği birçok soruna bir yenisi daha eklendi.

    Araştırma ekibi arasında yer alan Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC) yetkilisi Dr. Alyson Goodman, on yıllardır artış gösteren çocukluk çağında obezitenin, kovid-19 salgını ile birlikte daha sık görüldüğünü açıkladı.

    "ARAŞTIRMANIN SONUCU ENDİŞE VERİCİ"

    Goodman, araştırma sonuçlarının "çocuklar için kilo alımında derin bir artışa" işaret ettiğini, gelinen noktanın "önemli ve endişe verici" olduğunu belirtti.

    CDC uzmanı Goodman, obezitenin, kovid-19 enfeksiyonu bulaşması sonrasında insanlarda daha ciddi sağlık riskleri doğurabileceğini ifade etti.

    ABD de koronavirüsün çocuklar üzerinde obeziteyi arttırdığı öğrenildi #1

    ÇOCUK VE GENÇ ŞİRKETİN YÜZDE 22'Sİ OBEZ

    Araştırmada, ağustos ayında ABD'deki çocuk ve genç nüfusun yaklaşık yüzde 22'sinin obez olduğu aktarılarak, bu rakamın geçen yılın aynı döneminde yüzde 18 olarak kayıtlara geçtiği anımsatıldı.

    Araştırmacılar, yüz yüze eğitimin askıya alındığı dönemde, obeziteden en fazla etkilenen yaş grubunun, 6 ila 11 yaşındaki çocuklar olduğuna vurgu yaptı.

    ABD de koronavirüsün çocuklar üzerinde obeziteyi arttırdığı öğrenildi #2

    ABD de koronavirüsün çocuklar üzerinde obeziteyi arttırdığı öğrenildi #3

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