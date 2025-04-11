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İHA

ABD’nin Florida eyaletinde bir uçak kazası daha yaşandı. Boca Raton şehrinde 3 kişiyi taşıyan çift motorlu Cessna 310R tipi özel uçak, yerel saatle 10.30 civarında Boca Raton Havaalanı yakınlarında yere çakıldı. Kazayla ilgili ilk resmi açıklama, bölge polisinden geldi. Açıklamada, “Topluluğumuzda bu sabah meydana gelen uçak kazasını büyük bir üzüntüyle doğruluyoruz” denildi.

Kazanın ardından konuşan Boca Raton Belediye Başkanı Scott Singer, yaşanan trajediden duyduğu derin üzüntüyü dile getirerek, “Bu acı olaydan etkilenen ailelere sabır diliyor, devam eden soruşturmalar süresince onlara saygı gösterilmesini istiyoruz” ifadelerini kullandı.

20 DAKİKALIK UÇUŞ SONRASI DÜŞTÜ

Uçuş takip platformu FlightRadar24’ün verilerine göre, Cessna 310R tipi uçak, Boca Raton Havaalanı’ndan kalkış yaptıktan sonra yaklaşık 20 dakika havada kaldı. Uçağın hedefinin Florida’nın başkenti Tallahassee’deki uluslararası havaalanı olduğu belirtildi.

Kaza yerinde incelemeler sürerken, olayla ilgili kapsamlı bir soruşturma başlatıldı. Uçağın neden düştüğü henüz netlik kazanmazken, yetkililer teknik arızadan hava koşullarına kadar tüm olasılıkları değerlendiriyor.