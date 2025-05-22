ABD'de küçük uçak, yerleşim yerine düştü

AA & Ensonhaber

ABD’nin Kaliforniya eyaletine bağlı San Diego kentinde, Cessna 550 tipi küçük bir uçak sabaha karşı yerleşim alanına düştü. Olayla ilgili açıklama yapan ABD Federal Havacılık İdaresi (FAA), uçağın yerel saatle 03.45 civarında havalimanına yakın bir bölgede düştüğünü duyurdu.

UÇAKTA KAÇ KİŞİ OLDUĞU BİLİNMİYOR

Kazaya ilişkin detaylar henüz netlik kazanmazken, FAA uçakta kaç kişinin bulunduğunun bilinmediğini belirtti. Ancak bu modelin 6 ila 8 yolcu kapasitesine sahip olduğu kaydedildi.

15 EV VE BAZI ARAÇLAR ZARAR GÖRDÜ

San Diego İtfaiyesi ise kazanın meydana geldiği sırada bölgede yoğun sis olduğunu açıkladı. Uçağın yerleşim yerine çarpması sonucu yaklaşık 15 evin ve birkaç aracın alev aldığı, çevredeki bazı sokakların ise güvenlik önlemi olarak tahliye edildiği bildirildi.

Şu ana kadar can kaybı ya da yaralanma olup olmadığı konusunda yetkililer net bir bilgi paylaşmadı. Olayla ilgili soruşturma sürerken, ekiplerin yangına müdahalesi ve bölgedeki arama-tarama çalışmaları devam ediyor.