Euro
10.1032
0.35%
Dolar
8.5587
0.12%
Altın
498.61
0.63%
Borsa
1.352
0.02%
Bitcoin
323.710
10.33%
EXEN Coin
25.20
0.92%
30ºC
İstanbul
Kısmen güneşli 30 C

    ABD’de kum fırtınası kazaya neden oldu: 7 ölü

    Utah eyaletinde kum fırtınası nedeniyle meydana gelen zincirleme kazada en az 7 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.
    • İHA
    • 26.07.2021 - 12:34
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    ABD’de kum fırtınası kazaya neden oldu: 7 ölü

    ABD’nin Utah eyaletindeki Millard bölgesine bağlı Kanosh kasabasında dün akşam saatlerinde etkili olan kum fırtınası nedeniyle görüş mesafesinin düştü.

    Bunun üzerine eyaletler arası bir otoyolda zincirleme kaza meydana geldi.

    7 KİŞİ ÖLDÜ

    Toplam 20 aracın karıştığı kaza sonucu en az 7 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.

    Bazılarının durumu ağır olmak üzere çok sayıda kişinin yaralandığı öğrenildi. Yaralılar kara ve hava ambulanslarıyla hastaneye kaldırıldı.

    Kazanın meydana geldiği otoyol saatlerce trafiğe kapatıldı.

    ABD’de kum fırtınası zincirleme kazaya neden oldu VİDEO

    ABD’de kum fırtınası kazaya neden oldu: 7 ölü #1

    ABD’de kum fırtınası kazaya neden oldu: 7 ölü #2

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir