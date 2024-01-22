ABD'de kutup soğukları 80'den fazla can aldı! Dondurucu hava devam edecek...

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ABD’de dondurucu soğuklar etkili oluyor.
Milyonlarca Amerikalı, kutup soğukları ile mücadele veriyor.
Hava şartlarından dolayı 80'den fazla kişi öldü
Ülke genelinde olumsuz hava şartları zorlarken, son 1 haftada 80’den fazla kişinin hayatını kaybettiği açıklandı.
Aynı zamanda insanların canına mal olan hava şartları, hafta başında da sürecek.
New Jersey eyaletinde bulunan Paterson Şelaleleri, aşırı soğuk havadan neredeyse dondu.
Elektrikler kesildi
Yoğun kar yağışı ve şiddetli yağmur yolların bir bölümünü kapatarak, yaklaşık 100.000 kişinin elektrik kesintisine uğramasına neden oldu.
Sıfırın altında seyreden hava sıcaklıkları nedeniyle vatandaşlardan, elektrik kesintilerini önlemek için enerji tasarrufu yapmaları istendi.
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