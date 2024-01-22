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ABD'de kutup soğukları 80'den fazla can aldı! Dondurucu hava devam edecek...

ABD'de kutup soğukları 80'den fazla can aldı! Dondurucu hava devam edecek... Ülkenin birçok bölgesinde son 1 haftadır yaşanan sert hava koşullarının yol açtığı olaylarda, ülke genelinde 80'den fazla kişi yaşamını yitirdi. Soğuğun hafta başında da devam edeceği aktarılıyor.