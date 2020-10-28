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- ABD’de kuvvetli rüzgar seyir halindeki tırı devirdi
ABD’de kuvvetli rüzgar seyir halindeki tırı devirdi
Los Angeles kentinde meydana gelen fırtınada esen şiddetli rüzgar seyir halindeki bir tırın devrilmesine neden oldu. O anlar araç içi kamerasınca kaydedildi.
- DHA
- 28.10.2020 - 16:05
ABD'nin Los Angeles kentinde etkisini gösteren fırtına hayatı felç etti.
ABD'nin Los Angeles kentinde meydana gelen fırtınada esen şiddetli rüzgar trafikte seyir halindeki tır devirdi.
O anlar araç içi kamerasınca kaydedildi.
ABD’de kuvvetli rüzgar seyir halindeki tırı devirdi VİDEO
"EMNİYET KEMERİ HAYAT KURTARIR"
Tır sürücüsün kazayı yara almadan atlattığı ifade edilirken, polis, görüntüleri,"Emniyet kemeri hayat kurtarır. Hava olaylarının hayatınızı nasıl alt üst edeceğini bilemezsiniz" ifadeleriyle yayınladı.