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ABD’de kuvvetli rüzgar seyir halindeki tırı devirdi

ABD’de kuvvetli rüzgar seyir halindeki tırı devirdi

Los Angeles kentinde meydana gelen fırtınada esen şiddetli rüzgar seyir halindeki bir tırın devrilmesine neden oldu. O anlar araç içi kamerasınca kaydedildi.