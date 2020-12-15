Euro
9.527
-0.16%
Dolar
7.8348
-0.2%
Altın
464.86
0.67%
Borsa
1.39
0.14%
Bitcoin
150.756
-0.02%
EXEN Coin
10.75
-0.09%
12ºC
İstanbul
Çok bulutlu 12 C

    ABD’de kuyruğu üzerinde duran kanguru

    Kangurunun kuyruğuyla kendini dengede tutuşu ve kaslarını esnetişinin görüntüleri, sosyal medyada viral oldu.
    • DHA
    • 15.12.2020 - 11:50
    • Güncelleme : 15.12.2020 - 12:14
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et
    ABD’de kuyruğu üzerinde duran kanguru

    ABD’nin Teksas eyaletindeki Crocodile Encounter Hayvanat Bahçesi’nde Jack isimli bir kangurunun kuyruğu üzerinde durduğu anlar sosyal medyada paylaşım rekoru kırdı.

    Kangurunun kuyruğuyla kendini dengede tutuşu ve kaslarını esnetişine yönelik yorumlar yapıldı.

    “TAVŞAN GİBİLER”

    Sosyal medya kullanıcıları görüntüler karşısında şaşkınlık yaşadıklarını belirtirken bir kişi, “Steroid kullanan dev mutant tavşanlar gibiler” yorumunu yaptı.

    ABD’de kuyruğu üzerinde duran kanguru ViDEO

    ABD’de kuyruğu üzerinde duran kanguru #1

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir