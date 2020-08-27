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ABD'de Laura kasırgası alarmı: 500 bin insan tahliye edilecek

ABD'de Laura kasırgası alarmı: 500 bin insan tahliye edilecek

ABD'nin güneyinde Meksika Körfezi'nde etkili olan ve Texas ile Louisiana'yı vurması beklenen Laura kasırgası nedeniyle yaklaşık 500 bin kişinin tahliyesi istendi.