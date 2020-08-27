Dolar
7.3652
0.038%
Euro
8.726
0.0871%
Altın
1951.99
-0.1028%
Borsa
1099.02
0%
G. Altın
461.815
-0.2016%
Bitcoin
84355.52
-0.9712%
21ºC
İstanbul
Açık 21 C

    ABD'de Laura kasırgası alarmı: 500 bin insan tahliye edilecek

    ABD'nin güneyinde Meksika Körfezi'nde etkili olan ve Texas ile Louisiana'yı vurması beklenen Laura kasırgası nedeniyle yaklaşık 500 bin kişinin tahliyesi istendi.
    • AA
    • 27.08.2020 - 02:44
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et
    ABD'de Laura kasırgası alarmı: 500 bin insan tahliye edilecek

    ABD Ulusal Kasırga Merkezine göre, Meksika Körfezi'nde saatte 205 kilometre hızla ilerleyen ve kısa süre sonra kasırgaya dönüşen Laura, son 24 saatte yüzde 70 güç kazanarak 3 seviyeye çıktı.

    "SEL SULARI 6 METREYİ BULABİLİR"

    Kategori 4 seviyesine yükselmesi ve Texas ile Louisiana'ya vurması beklenen Laura kasırgasına karşı uyaran yetkililer, sel sularının 6 metreye kadar yükselebileceğini bildirdi.

    ABD de Laura kasırgası alarmı: 500 bin insan tahliye edilecek #1

    500 BİN İNSANNIN TAHLİYESİ İSTENDİ

    Texas ve Louisiana eyaletlerinde yarım milyon kişinin tahliye edilmesi istendi.

    ABD de Laura kasırgası alarmı: 500 bin insan tahliye edilecek #2

    ABD de Laura kasırgası alarmı: 500 bin insan tahliye edilecek #3

    ABD de Laura kasırgası alarmı: 500 bin insan tahliye edilecek #4

    ABD de Laura kasırgası alarmı: 500 bin insan tahliye edilecek #5

    ABD de Laura kasırgası alarmı: 500 bin insan tahliye edilecek #6

    ABD de Laura kasırgası alarmı: 500 bin insan tahliye edilecek #7

    ABD de Laura kasırgası alarmı: 500 bin insan tahliye edilecek #8

    ABD de Laura kasırgası alarmı: 500 bin insan tahliye edilecek #9

    Görüş Bildir