- Haberler
- Dünya Haberleri
- ABD'de Laura kasırgası alarmı: 500 bin insan tahliye edilecek
ABD'de Laura kasırgası alarmı: 500 bin insan tahliye edilecek
ABD'nin güneyinde Meksika Körfezi'nde etkili olan ve Texas ile Louisiana'yı vurması beklenen Laura kasırgası nedeniyle yaklaşık 500 bin kişinin tahliyesi istendi.
- AA
- 27.08.2020 - 02:44
ABD Ulusal Kasırga Merkezine göre, Meksika Körfezi'nde saatte 205 kilometre hızla ilerleyen ve kısa süre sonra kasırgaya dönüşen Laura, son 24 saatte yüzde 70 güç kazanarak 3 seviyeye çıktı.
"SEL SULARI 6 METREYİ BULABİLİR"
Kategori 4 seviyesine yükselmesi ve Texas ile Louisiana'ya vurması beklenen Laura kasırgasına karşı uyaran yetkililer, sel sularının 6 metreye kadar yükselebileceğini bildirdi.
500 BİN İNSANNIN TAHLİYESİ İSTENDİ
Texas ve Louisiana eyaletlerinde yarım milyon kişinin tahliye edilmesi istendi.