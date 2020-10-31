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- ABD’de lüks aracın kaputundan 3 metrelik dev piton çıktı
ABD’de lüks aracın kaputundan 3 metrelik dev piton çıktı
Florida eyaletinde aracında meydana gelen teknik sorun nedeniyle aracının kaputunun açan kişi, 3 metre uzunluğunda dev pitonla karşılaştı.
- DHA
- 31.10.2020 - 11:55
- Güncelleme : 31.10.2020 - 12:30
ABD’nin Florida eyaletinde bulunan Dania Beach kentinde bir sürücü aracında meydana gelen teknik bir sorun nedeniyle aracının kaputunu açtı.
Sürücü, aracın kaputunda 3 metrelik dev pitonla karşılaştı.
SÜRÜCÜ ŞOKE OLDU
Gördüğü manzara karşısında şoke olan sürücü, yılanı almak için hemen Florida Balık ve Yaban Hayatı Koruma Komisyonu'nu aradı.
ABD'de aracın kaputundan 3 metrelik piton çıktı İZLE
EKİPLER ÇIKARDI
Olay yerine gelen Florida Balık ve Yaban Hayatı Koruma Komisyonu'na (FWC) bağlı ekipler, dev pitonu kaputtan çıkardı.
Yetkililer, pitonun güvende olduğunu açıkladı.