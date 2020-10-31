ABD’de lüks aracın kaputundan 3 metrelik dev piton çıktı

Florida eyaletinde aracında meydana gelen teknik sorun nedeniyle aracının kaputunun açan kişi, 3 metre uzunluğunda dev pitonla karşılaştı.

ABD’nin Florida eyaletinde bulunan Dania Beach kentinde bir sürücü aracında meydana gelen teknik bir sorun nedeniyle aracının kaputunu açtı.

Sürücü, aracın kaputunda 3 metrelik dev pitonla karşılaştı.

SÜRÜCÜ ŞOKE OLDU

Gördüğü manzara karşısında şoke olan sürücü, yılanı almak için hemen Florida Balık ve Yaban Hayatı Koruma Komisyonu'nu aradı.

ABD'de aracın kaputundan 3 metrelik piton çıktı İZLE

EKİPLER ÇIKARDI

Olay yerine gelen Florida Balık ve Yaban Hayatı Koruma Komisyonu'na (FWC) bağlı ekipler, dev pitonu kaputtan çıkardı.

Yetkililer, pitonun güvende olduğunu açıkladı.