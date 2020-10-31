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    ABD’de lüks aracın kaputundan 3 metrelik dev piton çıktı

    Florida eyaletinde aracında meydana gelen teknik sorun nedeniyle aracının kaputunun açan kişi, 3 metre uzunluğunda dev pitonla karşılaştı.
    • DHA
    • 31.10.2020 - 11:55
    • Güncelleme : 31.10.2020 - 12:30
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    ABD’de lüks aracın kaputundan 3 metrelik dev piton çıktı

    ABD’nin Florida eyaletinde bulunan Dania Beach kentinde bir sürücü aracında meydana gelen teknik bir sorun nedeniyle aracının kaputunu açtı.

    Sürücü, aracın kaputunda 3 metrelik dev pitonla karşılaştı.

    SÜRÜCÜ ŞOKE OLDU

    Gördüğü manzara karşısında şoke olan sürücü, yılanı almak için hemen Florida Balık ve Yaban Hayatı Koruma Komisyonu'nu aradı.

    ABD'de aracın kaputundan 3 metrelik piton çıktı İZLE

    EKİPLER ÇIKARDI

    Olay yerine gelen Florida Balık ve Yaban Hayatı Koruma Komisyonu'na (FWC)  bağlı ekipler, dev pitonu kaputtan çıkardı.

    Yetkililer, pitonun güvende olduğunu açıkladı.

    ABD’de lüks aracın kaputundan 3 metrelik dev piton çıktı #1

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