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ABD’de lüks yatta yangın
ABD'nin Florida eyaletinde lüks bir yatta yangın çıkarken, yattaki 2 kişi yaralı olarak kurtarıldı.
- DHA
- 09.01.2021 - 01:51
- Güncelleme : 09.01.2021 - 02:07
ABD'nin Florida eyaletine bağlı Florida Keys adası yakınında lüks bir yatın motorundaki teknik arıza nedeniyle yangın çıktı.
ALEV TOPUNA DÖNEN YATTAKİ 2 KİŞİ KURTARILDI
Yangın nedeniyle denizin ortası alev topuna döndü. İki kişinin bulunduğu yatın yandığını fark eden çevredeki tekneler yangına müdahale etti.
Olay yerine gelen ABD Sahil Güvenliği'ne ait kurtarma ekipleri, yatta mahsur kalan iki kişiyi yanmak kurtardı.
Kurtarılan iki kişi tedavi için hastaneye kaldırıldığı belirtildi.
ABD’de lüks yatta yangın-Video